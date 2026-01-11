11 जनवरी 2026,

रविवार

Weather Update : राजस्थान में इन जिलों में 12 जनवरी को कोहरे-शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट, जानें 13 जनवरी कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग ने 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों में कोहरे और शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जानिए 13 जनवरी को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 11, 2026

Weather Update Meteorological Department 12 January Rajasthan these districts fog and cold wave orange alert Know what 13 January weather

बांसवाड़ा का कलिजरा कस्बा। फोटो पत्रिका

Weather Update : उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। इस न्यूनतम तापमान से फतेहपुर में आम जनता की हालत खराब हो गई। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों के लिए कोहरे और शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में मकर संक्रांति तक कोल्ड-डे की स्थिति रहने का अनुमान है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने की संभावना है।

13 जनवरी को 12 जिलों में कोहरे-शीत लहर का येलो अलर्ट

वहीं मौसम विभाग ने 13 जनवरी को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिलों के लिए कोहरे और शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

सीकर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में शनिवार को राजस्थान के 15 से अधिक जिले कोहरे और सर्द हवाओं की चपेट में थे। जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान में अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ में 25.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर(AWS) में -2 डिग्री दर्ज किया गया।

ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर अधिक

ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर शहर की तुलना में अधिक तीव्र बना हुआ है। खेतों और खुले क्षेत्रों में तेज सर्द हवाओं के कारण लोग अलाव जलाने और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड के प्रकोप के और बढ़ने की चेतावनी दी है।

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

