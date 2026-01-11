Weather Update : राजस्थान में इन जिलों में 12 जनवरी को कोहरे-शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट, जानें 13 जनवरी कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। इस न्यूनतम तापमान से फतेहपुर में आम जनता की हालत खराब हो गई। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार 12 जनवरी को राजस्थान के 11 जिलों के लिए कोहरे और शीत लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान में मकर संक्रांति तक कोल्ड-डे की स्थिति रहने का अनुमान है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने की संभावना है।