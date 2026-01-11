अमरीका जानवरों पर ड्रग टेस्टिंग खत्म करने की राह पर, लेकिन भारत का अलर्ट AI और ऑर्गेनॉइड्स पर पूरा भरोसा जोखिम भरा

हैदराबाद स्थित Indian Council of Medical Research - National Animal Resource Facility for Biomedical Research (ICMR-NARFBR) केडायरेक्टर डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया की एआई और NAMs (न्यू अप्रोच मेथडोलॉजीज) बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन इन पर पूर्ण निर्भरता फ़िलहाल संभव नहीं है। एनिमल मॉडल्स अभी भी जरूरी हैं, क्योंकि नए तरीके पूरी जैविक प्रणाली की नकल नहीं कर पाते। स्टैंडर्डाइजेशन, दोहराव और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में अभी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत में NAMs को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मजबूत एनिमल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को छोडऩा जल्दबाजी होगी। ICMR-NARFBR उच्च गुणवत्ता वाले SPF एनिमल्स उपलब्ध कराता है और नैतिक नियमों का सख्ती से पालन करता है।