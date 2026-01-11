Helicopter Emergency Landing: भोपाल जा रहे हेलिकॉप्टर की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट और को-पायलट सुरक्षित

एवन हेलिकॉप्टर के डायरेक्टर सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि हेलिकॉप्टर शनिवार शाम 4:30 बजे उत्तराखंड के देहरादून से जयपुर लैंड हुआ था। जयपुर पहुंचने के बाद हेलिकॉप्टर में फ्यूल और रिपेयरिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। मौसम साफ होने के बाद हेलिकॉप्टर ने सुबह 11:02 बजे चौमूं के मलिकपुर स्थित हेलीपैड से भोपाल के लिए उड़ान भरी।