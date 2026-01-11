Helicopter Emergency Landing: भोपाल जा रहे हेलिकॉप्टर की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट और को-पायलट सुरक्षित

हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर से मध्य प्रदेश के भोपाल जा रहे एक प्राइवेट कंपनी के हेलिकॉप्टर की रविवार सुबह तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह घटना सुबह करीब 11 बजे रायसर क्षेत्र के वामनवाटी गांव के पास हुई। अच्छी बात यह रही कि पायलट और को-पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं।
वामनवाटी गांव में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। हेलिकॉप्टर के गांव में उतरते ही देखने के लिए ग्रामीणों की मौके पर भी जमा हो गई। वहीं, सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।
एवन हेलिकॉप्टर के डायरेक्टर सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि हेलिकॉप्टर शनिवार शाम 4:30 बजे उत्तराखंड के देहरादून से जयपुर लैंड हुआ था। जयपुर पहुंचने के बाद हेलिकॉप्टर में फ्यूल और रिपेयरिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। मौसम साफ होने के बाद हेलिकॉप्टर ने सुबह 11:02 बजे चौमूं के मलिकपुर स्थित हेलीपैड से भोपाल के लिए उड़ान भरी।
लेकिन, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रायसर के नजदीक वामनवाटी गांव में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई।
फिलहाल तकनीकी टीम हेलिकॉप्टर में आई खराबी की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद हेलिकॉप्टर को दोबारा मलिकपुर हेलीपैड ले जाया जाएगा और आवश्यक मरम्मत के बाद उसे भोपाल भेजने की तैयारी की जाएगी।
