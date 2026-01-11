Rajasthan: गेमचेंजर साबित होगी रिफाइनरी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत; 50 हजार रोजगार का खुलेगा रास्ता

विशेषज्ञों ने पचपदरा से जोधपुर तक इंडस्ट्रियल मोबिलिटी कॉरिडोर के निर्माण की आवश्यकता जताई है। इससे मुख्य मार्ग पर औद्योगिक और सामान्य ट्रैफिक के लिए लेन सुनिश्चित होंगी, जाम की समस्या कम होगी और समय की बचत होगी। योजना में सर्विस रोड, फ्लाईओवर, ई-स्पीड बस सेवा, शटल बस और भविष्य में रेल-मेट्रो कनेक्टिविटी को शामिल करने के साथ ही प्रभावी ट्रैफिक मॉडल के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म मोबिलिटी प्लान को धरातल पर उतारने से शहर और औद्योगिक मार्गों में ट्रैफिक सुगमता और सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में सुधार होगा।