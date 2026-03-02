Holi 2026: कहीं कुंवारों के देवता की पूजा तो कहीं शोक में डूबे परिवारों का साथ, राजस्थान का वो गांव, जहां अनूठी है यह परंपरा

होली का रंग अब यात्रा में भी साफ दिखाई देने लगा है। बड़े शहरों में काम करने वाले लोग अपने गांव और कस्बों की ओर लौट रहे हैं, ताकि अपनों के साथ त्योहार मना सकें। रविवार को शहर के रेलवे स्टेशन, केंद्रीय बस स्टैंड और स्टेशन रोड पर भारी भीड़ देखने को मिली। बसों और ट्रेनों में सीट पाने के लिए यात्रियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। कई ट्रेनों और बसों में पहले से ही सीटें फुल थी, जिससे यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा।