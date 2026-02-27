Breaking News : राजस्थान में दर्दनाक हादसा: ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, बस में लटके दिखे शव

Balotra bus accident: फोटो पत्रिका
राजस्थान के बालोतरा जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। स्लीपर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौक पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का ड्राइवर साइड की तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस में से शव लटके नजर आए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ओवरटेक के दौरान बस चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
खबर अपडेट हो रही है…
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग