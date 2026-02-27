Breaking News : राजस्थान में दर्दनाक हादसा: ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, बस में लटके दिखे शव

राजस्थान के बालोतरा जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। स्लीपर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौक पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का ड्राइवर साइड की तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बस में से शव लटके नजर आए।