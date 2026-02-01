Rajasthan: किसान के खेत में क्रूड ऑयल निकलने का मामला विधानसभा तक पहुंचा, MLA प्रियंका चौधरी ने की बड़ी मांग

बाड़मेर। जिले के कवास क्षेत्र में किसान के खेत से लगातार हो रहे क्रूड ऑयल रिसाव का मामला अब राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गया है। काऊ का खेड़ा गांव स्थित ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड नंबर-8 के पास हुए इस रिसाव से किसानों की कृषि भूमि और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तीन दिन तक चले अनियंत्रित रिसाव ने न केवल स्थानीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी, बल्कि प्रशासन और तेल कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।