Barmer: ‘रेप के बाद जान से मार दूंगा’, सरकारी शिक्षक ने भेजा अश्लील मैसेज, 5 टीचरों की शिकायत पर विभाग ने लिया बड़ा एक्शन

आदेश के अनुसार स्कूल की पांच महिला शिक्षकों ने बाड़मेर जिला कलक्टर से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि संबंधित शिक्षक मोबाइल फोन पर अश्लील व आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था। एक महिला शिक्षिका को भेजे गए संदेश में घर से उठाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।