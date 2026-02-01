राजस्थान: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस को बुलाया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस प्रकार हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई।