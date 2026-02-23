बिना हाथों के पैरों से लिखकर की BA की पढ़ाई, बाड़मेर की लीला कंवर की कहानी झकझोर देगी

मैंने सोचा था शिक्षक बनूंगी। बच्चों को पढ़ाऊंगी, ताकि वे कभी किसी को उसकी कमी से न आंकें। एसटीसी परीक्षा दी, चयन हुआ, बोरुंदा जोधपुर का सेंटर मिला। फीस जमा की। मुझे लगा, अब मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब संस्थान पहुंची तो कहा गया…आप पढ़ा नहीं सकतीं, नियम इसकी इजाजत नहीं देते। मेरी फीस लौटा दी गई, पर मेरा आत्मसम्मान वहीं छूट गया। कहा गया, चयन में गलती हो गई।