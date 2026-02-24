बाड़मेर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

विवाहिता कविता की शादी लगभग 3 माह पूर्व चौखला गांव निवासी जसंवतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। मृतका के भाई दिलीपसिंह पुत्र द्वारकासिंह रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान ने बताया कि कई बार समझाइश के बावजूद ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला और लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही।