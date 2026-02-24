24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

Barmer Dowry Death Case : नागाणा थानांतर्गत चौखला में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Feb 24, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बाड़मेर। नागाणा थानांतर्गत चौखला में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

विवाहिता कविता की शादी लगभग 3 माह पूर्व चौखला गांव निवासी जसंवतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। मृतका के भाई दिलीपसिंह पुत्र द्वारकासिंह रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान ने बताया कि कई बार समझाइश के बावजूद ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला और लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दहेज प्रताड़ना सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप करता तो उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।

पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। यदि जांच में दहेज प्रताड़ना या अन्य अपराध की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heart Attack: कमाऊ हाथ थमने से बिखर गया परिवार का सहारा, दिल का दौरा पड़ने से घर के मुखिया की मौत, बिलख उठा परिवार

Balotra Okatiya Bera Village Mourns as Prem Bharti Dies of Sudden Heart Attack
बाड़मेर

राजस्थान: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

बाड़मेर

दिनदहाड़े वारदात से दहला बाड़मेर: परीक्षा केन्द्र से छात्र को उठा ले गए बदमाश, अंगुलियां तोड़ीं, नाखून उखाड़े

बाड़मेर

थार का अमृत: पाइपलाइनें फेल, पुरखों की ‘बेरियों’ ने थामा हाथ, बिना सरकारी मदद ऐसे जिंदा की अपनी पुरानी धरोहर

Thar Lifeline Returns As Pipelines Fail Villagers Revive Ancestral Beris Without Govt Support
बाड़मेर

बिना हाथों के पैरों से लिखकर की BA की पढ़ाई, बाड़मेर की लीला कंवर की कहानी झकझोर देगी

Leela Kanwar Story Barmer
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.