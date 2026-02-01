इस बार मनाएं हानिकारक धुआं रहित होली, राख से मिलेगी जैविक खाद

विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य लकड़ी की तुलना में गो-काष्ठ में नमी की मात्रा मात्र 2-3 प्रतिशत होती है, जिसके कारण इसके दहन से हानिकारक काला धुआं नहीं निकलता। आंखों में जलन की समस्या पैदा नहीं होती है। इसकी उच्च ऊर्जा क्षमता और 8000 कैलोरिफिक वैल्यू इसे होलिका दहन के लिए आदर्श ईंधन बनाती है। इसके जलने से निकलने वाली गैसें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश कर वातावरण को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों में शुद्ध करने का सामर्थ्य रखती हैं।