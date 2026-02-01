देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल किया जाए सस्पेंड, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने आशंका जताई कि कार्रवाई में देरी होने से विभागीय अभिलेखों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से मांग की कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी मानी जा रही बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विधिवत विभागीय जांच कराई जाए।जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।