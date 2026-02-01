देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल किया जाए सस्पेंड, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सदर विधायक
देवरिया बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक स्व० कृष्ण मोहन सिंह के सुसाइड केस को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी मामला तेज हो गया है। देवरिया सदर से विधायक डॉ० शलभ मणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को पत्र भेजकर तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) शालिनी श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
सदर विधायक ने अपने पत्र में कहा कि शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या की घटना अत्यंत दुखद एवं पूरे जनपद को झकझोर देने वाली है। आत्महत्या से पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट एवं वीडियो संदेश में दिवंगत शिक्षक द्वारा तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उनके कार्यालय कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जा चुकी है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध गोरखपुर जनपद के गुलरिया थाने में मुकदमा भी दर्ज है। इसके बावजूद अब तक संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कोई स्पष्ट विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई न होने से जनमानस में असंतोष एवं संशय की स्थिति बनी हुई है।
विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने आशंका जताई कि कार्रवाई में देरी होने से विभागीय अभिलेखों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से मांग की कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी मानी जा रही बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विधिवत विभागीय जांच कराई जाए।जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
