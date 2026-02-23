Deoria News: शिक्षक आत्महत्या प्रकरण में बीएसए ऑफिस पहुंची जांच टीम, विभाग में खलबली



बताया जा रहा है कि जांच गोरखपुर के मृतक शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। इस प्रकरण में मृतक शिक्षक की पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर गोरखपुर के गुलरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले को गंभीर मानते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा जांच प्रारंभ की गई है।

इधर, जांच के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के कार्यालय न पहुंचने की चर्चा भी बनी रही। वहीं बाबू संजीव सिंह की अब तक गिरफ्तारी न होने को लेकर भी विभाग में सवाल उठ रहे हैं।