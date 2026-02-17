पूर्व PCS अलंकार अग्निहोत्री ने यहां से लडेंगे चुनाव, UGC के विरोध में दिया था इस्तीफा

महापंचायत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए भय का माहौल बना रही है। UGC के नियमों का लाना सरकार की इन्हीं मंशाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि देश में जनतंत्र नहीं है, एससी-एसटी एक्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन है। शहर के महारानी चंडिका छात्रावास में समान न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले यूजीसी रेगुलेशन 2026 एवं अन्य अन्यायपूर्ण कानून को समाप्त करने हेतु महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत के दौरान UGC के नियमों को काला कानून करार देते हुए उन्हें समाप्त करने की मांग की गई।