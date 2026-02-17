17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

पूर्व PCS अलंकार अग्निहोत्री ने यहां से लडेंगे चुनाव, UGC के विरोध में दिया था इस्तीफा

Alankar Agnihotri contest elections from Kashi : पूर्व PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने सनातन संस्कृति पार्टी के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की, वह काशी से चुनाव लड़ेंगे।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 17, 2026

अलंकार अग्निहोत्री ने काशी से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, PC- Patrika

देवरिया : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने 13 फरवरी को सनातनी संस्कृति पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया था। अब उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह कहां से चुनाव लडेंगे। यह ऐलान उन्होंने सोमवार को हुई महापंचायत के दौरान किया।

महापंचायत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए भय का माहौल बना रही है। UGC के नियमों का लाना सरकार की इन्हीं मंशाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि देश में जनतंत्र नहीं है, एससी-एसटी एक्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन है। शहर के महारानी चंडिका छात्रावास में समान न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले यूजीसी रेगुलेशन 2026 एवं अन्य अन्यायपूर्ण कानून को समाप्त करने हेतु महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत के दौरान UGC के नियमों को काला कानून करार देते हुए उन्हें समाप्त करने की मांग की गई।

सरकार पर साधा निशाना

पूर्व PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सवर्ण समाज के नाम पर रोना रोने वाले सांसद-विधायक अब कहां हैं। प्रयागराज में बटुकों की चोटियां पकड़कर खींची गई, तब यह लोग कहां थे। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। सवर्ण समाज का हित तभी संभव है, जब समाज की चिंता करने वाले लोग आगे आएंगे। इस दौरान उन्होंने नई पार्टी बनाने की बात भी दोहराई और कहा कि काशी से चुनाव लडेंगे।

26 जनवरी को अलंकार अग्निहोत्री ने दिया था इस्तीफा

सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया था। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह इस्तीफा दे चुके हैं…अब सरकार को जो करना है करे। वह अब इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को इस्तीफा दिया था।

ये भी पढ़ें

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बढ़ेगी सैलरी, CM ने किया ऐलान, सत्ता और विपक्ष दोनों ने उठाया था मुद्दा
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 03:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पूर्व PCS अलंकार अग्निहोत्री ने यहां से लडेंगे चुनाव, UGC के विरोध में दिया था इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SP देवरिया का बड़ा एक्शन…चंगेज खान को भेजा गया श्रीरामपुर थाना, 15 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

Up news, deoria
देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, मीडिया से बनाए रहे दूरी…बिना तामझाम के सरपट निकले

Up news, deoria
देवरिया

दरोगा की संदिग्ध मौत का मामला: विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने DGP से किया उच्चस्तरीय जाँच की मांग

Up news, deoria
देवरिया

बार, बार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को क्यों आता है गुस्सा…भड़के मंत्री ने अधिकारियों पर कारवाई की बात कही

Up news, sanjya Nishad
देवरिया

देवरिया मजार विवाद: राष्ट्रपति भवन तक पहुंची शिकायत, यूपी के मुख्य सचिव को जांच के निर्देश

deoria mazar demolition president secretariat up chief secretary action
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.