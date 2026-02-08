बार, बार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को क्यों आता है गुस्सा…भड़के मंत्री ने अधिकारियों पर कारवाई की बात कही

जानकारी के मुताहिक यह मामला 2 फरवरी का है। मंत्री निषाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवरिया पहुंचे थे। मंत्री का आरोप है कि पूर्व प्रस्तावित इस कार्यक्रम के बावजूद जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल को दर किनार कर दिया, एस्कॉर्ट वाहन न मिलने के कारण मुझे शहर में काफी देर तक भटकना पड़ा। इससे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में देरी हुई और सरकारी कार्य प्रभावित हुए।