7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संत कबीर नगर

सीएम योगी को संसद में रूला चुका हूँ…अधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने दी धमकी, बोले..भाजपा दिमाग हटा लो

संतकबीर नगर के सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम आज डीएम कार्यालय में SIR मामले में अधिकारियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर ले किया

less than 1 minute read
Google source verification

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Feb 07, 2026

Up news, sant Kabir Nagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, अधिकारियों को धमकी देते सपा जिलाध्यक्ष

संतकबीरनगर से बड़ी खबर है यहां शनिवार को डीएम कार्यालय में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने SIR मामले में अधिकारियों को धमकी दी है।

उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें संसद में 'रुलवाने का भी काम किया था। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है।

डीएम कार्यालय पहुंचे थे अब्दुल कलाम

जानकारी के मुताबिक अब्दुल कलाम एसआईआर (SIR) फॉर्म-7 से संबंधित एक मामले को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और शासन दोनों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दिए इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में बोल रहे हैं…सबकी सरकार देख चुका हूँ

वायरल वीडियो में कलाम कहते सुने जा रहे हैं कि SDM से कह दो भाजपा का दिमाग हटा दें। हमने सबकी सरकार देखी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इसी संतकबीरनगर के अमरडोभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर रुलाया भी है। कलाम ने कहा कि हमने सबकी सरकार देखी है, चाहे राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और मायावती की सरकारें हो।

अधिकारियों को धमकी, बोले…ऐसा काम करो कि रोना न पड़े

अब्दुल कलाम यह भी कहते सुने जा रहे हैं कि उन्होंने बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का दावा किया, जिसके बाद योगी संसद में 'रोए' थे।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऐसा काम न करें जिससे मुख्यमंत्री और प्रशासन दोनों को 'रोना' पड़े। कलाम के इस धमकी भरे अंदाज का वीडियो अधिकारियों में चर्चा का विषय बना है।

ये भी पढ़ें

Minister against corrupt officer: रिश्वत लेने का मामला, जिला प्रभारी मंत्री बोले- सरकार की छवि धूमिल…
इटावा
बैठक में शामिल जिला प्रभारी मंत्री, फोटो सोर्स- 'X' धर्मवीर प्रजापति

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 10:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / सीएम योगी को संसद में रूला चुका हूँ…अधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने दी धमकी, बोले..भाजपा दिमाग हटा लो

बड़ी खबरें

View All

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शब-ए-बरात पर्व पर न हो कोई हुड़दंग, स्टंट करने वाले बाइकर्स गैंग पर करें कड़ी कारवाई

Up news, sant kabir nagar
संत कबीर नगर

रिस्पॉन्स टाइम में लापरवाही पर SP की बड़ी कारवाई, यूपी-112 के 9 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

यूपी के इस जिले में बनेंगे दस स्थाई हैलीपेड, रुकेगी धन की बर्बादी…शासन और प्रशासन के कार्यों में आयेगी तेजी

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

शादी में पत्नी को डायमंड हार देने की चाहत में बना डाला चोरों का गैंग…मंडप की जगह पहुंच गया जेल

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

गौतस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिले में चौथा एनकाउंटर…गौतस्कर को लगी गोली

Up news, sant kabir nagar
संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.