यूपी के इस जिले में बनेंगे दस स्थाई हैलीपेड, रुकेगी धन की बर्बादी…शासन और प्रशासन के कार्यों में आयेगी तेजी

मुख्य सचिव के निर्देश इसी क्रम में DM आलोक कुमार ने सभी SDM को अपने-अपने क्षेत्रों में शीघ्र भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अब स्थानों का निर्धारण हो गया है। PWD के अभियंताओं के अनुसार, हेलीपैड का निर्माण कंकरीट से किया जाएगा, जिससे उनका उपयोग लंबे समय तक हो सके। इसके बाद विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। इन हेलीपैड से मुख्य सड़क एप्रोच रोड भी बनाई जाएगी।