संतकबीर नगर में एनकाउंटर, भोर में तड़तड़ाई गोलियां…दो बदमाश घायल, तीन फरार

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दुधारा थाना क्षेत्र के रक्साकला गांव के पास एक बगीचे में कुछ लोगों द्वारा गौवंश काटने की सूचना मिली थी। भोर में जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इकला, निवासी कथकपुरवा, थाना रुदौली, जनपद बस्ती, और अलाउद्दीन उर्फ कोईल, निवासी रक्साकला, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर, घायल हो गए। दोनों के बाएं पैर में गोली लगी है। उन्हें सेमरियावां अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और उनका इलाज जारी है।