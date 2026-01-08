8 जनवरी 2026,

गुरुवार

संत कबीर नगर

संतकबीर नगर में एनकाउंटर, भोर में तड़तड़ाई गोलियां…दो बदमाश घायल, तीन फरार

संतकबीरनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर की सटीक सूचना पर गुरुवार की भोर में बाग में पशु तस्करों के इकट्ठा होने की जानकारी मिली। पुलिस के पहुंचते ही दोनों ओर से फायरिंग होने लगी।

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Jan 08, 2026

Up news, santkabir nagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिस एनकाउंटर

गुरुवार की भोर में जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के रक्शाकला गांव में हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो पशु तस्कर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर के दौरान ये तस्कर प्रतिबंधित गौवंश का मांस काट रहे थे।

गौवंश काटे जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस, दोनों और से चली गोलियां

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दुधारा थाना क्षेत्र के रक्साकला गांव के पास एक बगीचे में कुछ लोगों द्वारा गौवंश काटने की सूचना मिली थी। भोर में जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इकला, निवासी कथकपुरवा, थाना रुदौली, जनपद बस्ती, और अलाउद्दीन उर्फ कोईल, निवासी रक्साकला, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर, घायल हो गए। दोनों के बाएं पैर में गोली लगी है। उन्हें सेमरियावां अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और उनका इलाज जारी है।

इन समानों की हुई बरामदगी

पुलिस ने गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस, खोखे, नाजायज चाकू, सौ किलोग गौवंश का मांस, आदि चीजें बरामद की। इस मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर तीन अन्य गो-तस्कर फरार होने में सफल रहे। SP संदीप कुमार मीना ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल पशु तस्करों से पूछताछ किए।

खबर शेयर करें:

08 Jan 2026 11:42 am

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

