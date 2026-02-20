DM संतकबीर नगर की बड़ी कारवाई, पांच स्टेटिक मजिस्ट्रेट का वेतन रुका…जानिए पूरा मामला

DM द्वारा जिन पांच स्टेटिक मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें श्रीलाल बहादुर शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज के स्टेटिक मजिस्ट्रेट मुख्य कार्याधिकारी मत्सय नंद किशोर प्रसाद, स्वर्गीय चंद्रभान मिश्र इंटर कॉलेज पटखौली के स्टेटिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. गौरव त्रिपाठी, राजकीय उमावि जामडी के स्टेटिक मजिस्ट्रेट राज्य कर अधिकारी राजेश कुमार नायक, रामनरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज के स्टेटिक मजिस्ट्रेट पशु