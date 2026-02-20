20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संत कबीर नगर

DM संतकबीर नगर की बड़ी कारवाई, पांच स्टेटिक मजिस्ट्रेट का वेतन रुका…जानिए पूरा मामला

बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में DM संतकबीर नगर आलोक कुमार ने कई स्टैटिक मजिस्ट्रेटों पर कारवाई की है। इस कारवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Feb 20, 2026

Up news, santkabir nagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, DM संतकबीर नगर

संतकबीरनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन पांच स्टेटिक मजिस्ट्रेटों के अनुपस्थित रहने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्यवाही गुरुवार को रिपोर्ट मिलने के बाद की गई है।

DM आलोक कुमार ने इन सभी मजिस्ट्रेटों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी से शुरू हुई UP बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान ये मजिस्ट्रेट अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे थे।

DIOS ने DM को भेजी थी रिपोर्ट

इनकी अनुपस्थिति के कारण प्रश्नपत्र खोलने और अन्य व्यवस्थाओं में समस्या उत्पन्न हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने इस संबंध में DM को रिपोर्ट भेजी थी। DM आलोक कुमार ने बताया कि जिले में कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुचारु संचालन के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी।

इन स्टेटिक मजिस्ट्रेट का रुका वेतन

DM द्वारा जिन पांच स्टेटिक मजिस्ट्रेटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें श्रीलाल बहादुर शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज के स्टेटिक मजिस्ट्रेट मुख्य कार्याधिकारी मत्सय नंद किशोर प्रसाद, स्वर्गीय चंद्रभान मिश्र इंटर कॉलेज पटखौली के स्टेटिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. गौरव त्रिपाठी, राजकीय उमावि जामडी के स्टेटिक मजिस्ट्रेट राज्य कर अधिकारी राजेश कुमार नायक, रामनरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज के स्टेटिक मजिस्ट्रेट पशु

चिकित्साधिकारी डॉ. आनंद सिंह और एमएम अशरफ इंटर कॉलेज सालेहपुर सेमरियावां के स्टेटिक मजिस्ट्रेट सहायक सांख्यिकीय अधिकारी मनोज कुमार मिश्र शामिल हैं। जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेश तक इन सभी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह के भाई को कोर्ट ने नहीं दी राहत, जयदीप सेंगर कल करेंगे सरेंडर
उन्नाव
Unnao rape case,Kuldeep Singh Sengar bail,Supreme Court challenge,Delhi High Court decision,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / DM संतकबीर नगर की बड़ी कारवाई, पांच स्टेटिक मजिस्ट्रेट का वेतन रुका…जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खलीलाबाद कोतवाल पंकज पांडेय निलंबित, विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही पर मिले दोषी…अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

संतकबीर नगर पुलिस को बड़ी सफलता…प्रदेश में मिला पहला स्थान, IGRS निस्तारण में लगातार सातवीं बार मिली यह सफलता

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

सीएम योगी को संसद में रूला चुका हूँ…अधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने दी धमकी, बोले..भाजपा दिमाग हटा लो

Up news, sant Kabir Nagar
संत कबीर नगर

शब-ए-बरात पर्व पर न हो कोई हुड़दंग, स्टंट करने वाले बाइकर्स गैंग पर करें कड़ी कारवाई

Up news, sant kabir nagar
संत कबीर नगर

रिस्पॉन्स टाइम में लापरवाही पर SP की बड़ी कारवाई, यूपी-112 के 9 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.