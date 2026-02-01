खलीलाबाद कोतवाल पंकज पांडेय निलंबित, विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही पर मिले दोषी…अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप

निलंबन अवधि में इंस्पेक्टर पंकज कुमार पांडेय को पुलिस लाइन संतकबीरनगर से संबद्ध किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने तथा किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में संलग्न होने पर रोक लगाई गई है। मामले में विभागीय जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।