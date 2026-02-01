11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संत कबीर नगर

खलीलाबाद कोतवाल पंकज पांडेय निलंबित, विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही पर मिले दोषी…अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप

संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद शहर कोतवाल पंकज पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। धनघटा थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दुबे को खलीलाबाद का नया कोतवाल नियुक्त किया गया है।

2 min read
Google source verification

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Feb 11, 2026

Up news, santkabir nagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, निलंबित इंस्पेक्टर

एडीजी जोन गोरखपुर की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया।

यह कारवाई SP संतकबीर नगर संदीप कुमार मीना ने की है। आरोप है कि हाईकोर्ट से जुड़े मामलों की विवेचना के दौरान लापरवाही बरती गई और अभियोजन को कमजोर करने का प्रयास किया गया।

दो अलग-अलग मुकदमों से जुड़ा है मामला

SP ने बताया कि मामला बस्ती जनपद के थाना पैकोलिया में वर्ष 2018 एवं 2021 में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों से जुड़ा है। उस समय पंकज कुमार पांडेय पैकोलिया के थानाध्यक्ष थे, जबकि मुकदमों की विवेचना उप निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा की जा रही थी, जो वर्तमान में सिद्धार्थनगर जनपद में तैनात हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर ADG जोन द्वारा कराई गई जांच

इन मामलों को लेकर शिव कुमार हैबियस कॉर्पस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रकरण की जांच एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन द्वारा कराई गई।

जांच में सामने आया कि विवेचना के दौरान न्यायालय के निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया गया तथा अभियुक्तों के पक्ष में कार्य करते हुए मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया।

रिपोर्ट में दोषी पाए गए आरोपी, SP ने किया सस्पेंड

एडीजी की रिपोर्ट में तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय एवं तत्कालीन विवेचक एसआई अरविंद कुमार को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। रिपोर्ट के आधार पर SP संतकबीर नगर ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पंकज कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

विभागीय जांच जारी, रिपोर्ट आने पर की जाएगी आगे की कारवाई

निलंबन अवधि में इंस्पेक्टर पंकज कुमार पांडेय को पुलिस लाइन संतकबीरनगर से संबद्ध किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने तथा किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में संलग्न होने पर रोक लगाई गई है। मामले में विभागीय जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादी में डीजे पर नाचने को लेकर हुई थी मारपीट…गाँव में भारी फोर्स तैनात
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / खलीलाबाद कोतवाल पंकज पांडेय निलंबित, विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही पर मिले दोषी…अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संतकबीर नगर पुलिस को बड़ी सफलता…प्रदेश में मिला पहला स्थान, IGRS निस्तारण में लगातार सातवीं बार मिली यह सफलता

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

सीएम योगी को संसद में रूला चुका हूँ…अधिकारियों को सपा जिलाध्यक्ष ने दी धमकी, बोले..भाजपा दिमाग हटा लो

Up news, sant Kabir Nagar
संत कबीर नगर

शब-ए-बरात पर्व पर न हो कोई हुड़दंग, स्टंट करने वाले बाइकर्स गैंग पर करें कड़ी कारवाई

Up news, sant kabir nagar
संत कबीर नगर

रिस्पॉन्स टाइम में लापरवाही पर SP की बड़ी कारवाई, यूपी-112 के 9 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर

यूपी के इस जिले में बनेंगे दस स्थाई हैलीपेड, रुकेगी धन की बर्बादी…शासन और प्रशासन के कार्यों में आयेगी तेजी

Up news, santkabir nagar
संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.