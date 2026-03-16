यूपी में दर्दनाक सड़क हादसे में दो पत्रकारों की मौत, अनियंत्रित डीसीएम डिवाइडर पार कर कार को मारी भीषण टक्कर

गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रही डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारो लोग कार में ही फंस गए। आसपास के लोगों ने कार का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में दो को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 का इलाज चल रहा है।