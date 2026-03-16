नोएडा से सिलिंडर लेने निकले तीन लोगों की दर्दनाक मौत, इकलौते चिराग को खोकर सदमे में परिजन

नोएडा से सिलिंडर लेने निकले तीन लोगों की दर्दनाक मौत..
UP Noida Bike Accident: यूपी के संभल जिले में बहजोई-इस्लामनगर मार्ग पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने गांव वालों और परिवार वालों को स्तब्ध कर दिया। बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार मंडनपुर गांव के सत्यवीर (20) और गजेंद्र (18) तथा स्कूटी सवार मिर्जापुर कुरैशियान निवासी सैफ (18) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में गम और हाहाकार मच गया।
मृतक सत्यवीर के पिता महेश ने बताया कि सत्यवीर और गजेंद्र नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करते थे। वहां रसोई गैस सिलिंडर खत्म हो गया था। इसलिए दोनों बाइक पर सवार होकर गांव मंडनपुर अपने घर सिलिंडर लेने जा रहे थे। इसी दौरान बहजोई क्षेत्र के पास उनकी बाइक स्कूटी से टकरा गई और हादसे में दोनों की जान चली गई।
हादसे में स्कूटी सवार सैफ की भी मौत हो गई। स्कूटी पर सवार फतेहखान और आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी बहजोई में भर्ती कराया गया और बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों और परिजनों की भारी भीड़ जुट गई।
हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। सत्यवीर के पिता महेश ने बेटे की मौत का विवरण साझा करते हुए बताया कि वह उनके इकलौते बेटे थे। परिवार में बड़ी बेटी विनीता की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी रचना अभी स्कूल में पढ़ती है। सत्यवीर की मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।
महेश ने बताया कि बीते कुछ दिनों से सत्यवीर की शादी जिला बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के गांव हरदासपुर के परिवार के साथ तय हो रही थी। अब उनके इकलौते बेटे की अचानक मौत से शादी का सपना अधूरा रह गया।
सूचना मिलने के बाद मौके पर सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सिंह और थाना प्रभारी संत कुमार मय पुलिस टीम पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पुलिस का कहना है कि हादसे की पूरी जांच जारी है और घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
हादसे के बाद मृतकों और घायलों को देखने के लिए परिजन और ग्रामीण सीएचसी बहजोई में उमड़ पड़े। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को सीएचसी के गेट बंद कर भीड़ पर नियंत्रण करना पड़ा। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वह जांच में सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
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सम्भल
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