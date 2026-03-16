नोएडा से सिलिंडर लेने निकले तीन लोगों की दर्दनाक मौत, इकलौते चिराग को खोकर सदमे में परिजन

UP Noida Bike Accident: यूपी के संभल जिले में बहजोई-इस्लामनगर मार्ग पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने गांव वालों और परिवार वालों को स्तब्ध कर दिया। बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार मंडनपुर गांव के सत्यवीर (20) और गजेंद्र (18) तथा स्कूटी सवार मिर्जापुर कुरैशियान निवासी सैफ (18) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में गम और हाहाकार मच गया।