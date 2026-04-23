संतकबीर नगर में 7 केंद्रों पर होगी होमगार्ड परीक्षा, DM-SP ने लिया तैयारियों का जायजा

SP संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के किए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अभ्यर्थियों की गहन जांच करने, प्रतिबंधित सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ADM (वित्त एवं राजस्व) जय प्रकाश और ASP सुशील कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक अलग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसमें परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।