लखनऊ जा रही पिंक सेवा की बस दुर्घटनाग्रस्त… बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद पलटी, दर्जनों घायल

बाइक पर सवार घायल युवकों की पहचान खलीलाबाद कोतवाली के नहसापार गांव निवासी विशाल और प्रेम गौड़ निवासी करमुआ माफी के रूप में हुई है। वे बुधा कला में अपने रिश्तेदार के यहां आए थे। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बुधा कला के रिश्तेदार घटना स्थल पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर गए साथ ही घटना की जानकारी परिजनों को दी ।