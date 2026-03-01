गर्लफ्रेंड की हादसे में मौत के बाद प्रेमी बोला- जब वो नहीं रही तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं

परिजनों के मुताबिक, अर्पिता की मौत की खबर मिलते ही विनीत सदमे में चला गया। वह लड़की के घर पहुंचा, जहां रोते-रोते बेहोश हो गया। बाद में जब उसे पता चला कि अर्पिता को दफना दिया गया है, तो वह सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। बताया गया कि वह कब्र खोदने लगा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका, जिसके बाद वह वहां से चला गया। घर लौटने के बाद वह किसी से बात नहीं कर रहा था। खाना-पीना भी छोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद वह फिर घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा।