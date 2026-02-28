UP Panchayat Chunav 2026: यूपी पंचायत चुनाव 2026 समय पर ही होंगे, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान!

ओपी राजभर
UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। वे समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। राजभर ने स्पष्ट किया कि कोई भी कारण चुनाव में देरी नहीं कराएगा।
राजभर ने बताया कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन सत्यापन (SIR), बोर्ड की परीक्षाएं या जनगणना जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यूपी में पंचायत चुनाव बिल्कुल तय तारीख पर होंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का मुख्य काम धर्म का प्रचार-प्रसार करना होता है। उनका काम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से लड़ाई करना नहीं है। राजभर ने कहा कि संत-महात्मा अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं या अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तो वे अपने निर्धारित दायरे से बाहर जा रहे हैं।
राजभर ने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी ऊंचे पद पर हो, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वह कोई संत हो या कोई बड़ा नेता, कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जरूर होगी।
ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से साफ है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और समय पर कराने का संकल्प लिया हुआ है। साथ ही उन्होंने धार्मिक पदों पर बैठे लोगों से भी अपील की कि वे अपने काम और दायरे में रहें। यह बयान सुल्तानपुर की बैठक के दौरान आया, जहां राजभर ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।
सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश
