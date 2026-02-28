UP Panchayat Chunav 2026: यूपी पंचायत चुनाव 2026 समय पर ही होंगे, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान!

राजभर ने आगे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी ऊंचे पद पर हो, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वह कोई संत हो या कोई बड़ा नेता, कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जरूर होगी।