कोर्ट से निकलकर रामचेत मोची के परिवार से मिले राहुल गांधी, बच्ची के पैर का इलाज कराने की कही बात

कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची के परिवार से मिले। राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पर पहुंचे। यहां उन्होंने रामचेत की पोती श्रद्धा को गोद में लिया। श्रद्धा के पैर में लगी चोट देखकर राहुल गांधी बोले कि यह चोट कैसे लगी। तो परिवार ने बताया कि काफी इलाज कराने के बावजूद भी चोट ठीक नहीं हो पा रही है। इस पर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिया कि बच्ची की चोट का इलाज कराया जाए।