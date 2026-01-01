30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सुल्तानपुर

यूपी में खौफनाक वारदात, खेत में पॉलिथीन में मिला महिला का कटा पैर-हाथ, इलाके में हड़कंप

सुल्तानपुर के लंभुआ क्षेत्र में एक खेत से पॉलिथीन में लिपटा महिला का कटा हुआ हाथ और पैर मिलने से हड़कंप मच गया।

सुल्तानपुर

image

Anuj Singh

Jan 30, 2026

Sultanpur Crime News: यूपी के सुल्तानपुर के लंभुआ क्षेत्र में शुक्रवार को एक खेत से सनसनीखेज मामला सामने आया। खेत में पॉलिथीन के अंदर एक महिला का कटा हुआ हाथ और पैर मिला। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे इधर-उधर देखने लगे।

पुलिस ने तुरंत किया मौका पर पहुंचकर घेराबंदी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और आसपास के लोगों को दूर रखा। खेत को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। पुलिस ने पॉलिथीन में लिपटे कटे हुए हाथ और पैर को कब्जे में ले लिया।

फॉरेंसिक टीम बुलाई गई

पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत सूचना दे दी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अवशेषों की जांच से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह महिला कौन थी, उसकी उम्र क्या थी और कब-कैसे यह घटना हुई। डीएनए जांच भी कराई जाएगी ताकि पहचान जल्द हो सके।

महिला की अभी तक नहीं हुई पहचान

अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। कटे हुए अंगों से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे तुरंत नाम-पता पता चल सके। पुलिस आसपास के गांवों में लोगों से पूछताछ कर रही है। किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि देखी हो, इसकी जानकारी मांगी जा रही है।

पुलिस की गंभीर जांच

पुलिस का कहना है कि यह मामला बहुत गंभीर है। पूरी जांच गहराई से की जा रही है। यह हत्या का मामला लग रहा है, इसलिए हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अपराधी का पता लगाया जाए। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई जानकारी हो तो पुलिस को बताएं।

Published on:

30 Jan 2026 08:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / यूपी में खौफनाक वारदात, खेत में पॉलिथीन में मिला महिला का कटा पैर-हाथ, इलाके में हड़कंप
