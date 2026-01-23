राहुल गांधी कभी नहीं बन सकते देश के प्रधानमंत्री- पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह ने दिया बड़ा बयान, PC- IANS
सुल्तानपुर : पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी महिला का पुत्र शासन करने योग्य नहीं हो सकता है।
पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जिस तरह का बर्ताव है, वे कभी भी देश के पीएम नहीं बन सकते हैं। सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वे एक साथ दो नावों की सवारी कर रहे हैं। चुनाव के दौरान वे हिंदू होने का नाटक करते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। इस देश में दो नावों की सवारी करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है।
2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सुल्तानपुर से ही लड़ेंगे तो कुछ वोट तो जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही मेरा क्षेत्र है। जब लोकसभा चुनाव की बारी आएगी, तो देखेंगे कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ। विश्व में किसी के साथ ऐसा षड्यंत्र नहीं हुआ, जिस स्तर का मेरे साथ हुआ। मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश की जनता का प्यार था कि मैं इस षड्यंत्र से बाहर निकल पाया हूं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने लिखा कि तिवारीपुर अंतर्गत डॉ. शिवेंद्र विक्रम सिंह के नव निर्मित भारत कुलम इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन कर अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि यह विद्यालय आप के क्षेत्र में सभी पठन-पाठन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्राथमिकता एवं उत्तम सुविधाजनक व सुलभ श्रेणी में रहे, और आप के विधालय के छात्र छात्रों को सदैव उच्च स्थान पर सफलता प्राप्त होती रहे।
सरस्वती पूजा का जिक्र करते हुए कहा कि विद्या, बुद्धि व ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की साधना और प्रकृति-प्रेम को समर्पित पावन 'बसंत पंचमी' महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां सरस्वती सबके मनोरथ पूर्ण करें, चहुंओर सुख-समृद्धि, शिक्षा व उन्नति का वास हो।
सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश
