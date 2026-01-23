राहुल गांधी कभी नहीं बन सकते देश के प्रधानमंत्री- पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह

2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सुल्तानपुर से ही लड़ेंगे तो कुछ वोट तो जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही मेरा क्षेत्र है। जब लोकसभा चुनाव की बारी आएगी, तो देखेंगे कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ। विश्व में किसी के साथ ऐसा षड्यंत्र नहीं हुआ, जिस स्तर का मेरे साथ हुआ। मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि देश की जनता का प्यार था कि मैं इस षड्यंत्र से बाहर निकल पाया हूं।