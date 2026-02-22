बरही की खुशियां बनीं खौफ का सबब: लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल

सूत्रों के अनुसार, बिजेथुआ निवासी सचिन मोदनवाल पुत्र मुन्ना लाल मोदनवाल अपने भतीजे के बरही कार्यक्रम में शामिल हुए थे। समारोह के दौरान उन्होंने कथित रूप से अपने पिता के नाम पर दर्ज लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग किए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक हुई फायरिंग से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे। कई लोग फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए, जिससे कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह डर और भय में बदल गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सचिन मोदनवाल रिपीटर गन को बार-बार चलाते हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।