पति के दोस्त के साथ पत्नी ने बनाया संबंध, खुलासा होते ही दोनों ने बनाया प्लान, सोते हुए काट डाला गला

Sultanpur Crime News: यूपी के सुल्तानपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यह मामला रिश्तों की बेवफाई और प्यार के नाम पर की गई साजिश को समाज के सामने लाता है। बता दें कि सुल्तानपुर के लम्भुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर पनिहार गांव में यह वारदात हुई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अमित सिंह के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था। अमित सिंह पुत्र हरिनाम सिंह था। उनकी पत्नी शिल्पी सिंह का एक पुराना परिचित दीपक सिंह (जो खुद भी ट्रक ड्राइवर है) अक्सर उनके घर आता-जाता था। धीरे-धीरे दीपक और शिल्पी के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध शुरू हो गया।