16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

पति के दोस्त के साथ पत्नी ने बनाया संबंध, खुलासा होते ही दोनों ने बनाया प्लान, सोते हुए काट डाला गला

UP Crime News : यूपी के सुल्तानपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। प्यार में पागल पत्नी ने पति का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Anuj Singh

Feb 16, 2026

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या Source- X

Sultanpur Crime News: यूपी के सुल्तानपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यह मामला रिश्तों की बेवफाई और प्यार के नाम पर की गई साजिश को समाज के सामने लाता है। बता दें कि सुल्तानपुर के लम्भुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर पनिहार गांव में यह वारदात हुई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अमित सिंह के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था। अमित सिंह पुत्र हरिनाम सिंह था। उनकी पत्नी शिल्पी सिंह का एक पुराना परिचित दीपक सिंह (जो खुद भी ट्रक ड्राइवर है) अक्सर उनके घर आता-जाता था। धीरे-धीरे दीपक और शिल्पी के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध शुरू हो गया।

कैसे हुआ अमित की हत्या?

जब अमित को अपनी पत्नी और दोस्त के इस संबंध की जानकारी लगी, तो घर में झगड़े होने लगे। परिवार वाले बीच-बचाव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शिल्पी और दीपक पर प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने अमित को रास्ते से हटाने की ठान ली। रविवार की रात अमित अपने कमरे में सो रहा था। शिल्पी ने दीपक को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सोते हुए अमित पर धारदार हथियार से हमला किया और उसका गला रेत दिया। हमला इतना तेज और अचानक था कि अमित को कुछ समझने या बचने का मौका नहीं मिला। वह मौके पर ही मर गया। सोमवार सुबह जब अमित का खून से लथपथ लाश कमरे में पड़ा मिला, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया।

पुलिस की जांच और कार्रवाई

घटना की खबर मिलते ही सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक (SP) चारू निगम, एएसपी अखंड प्रताप सिंह और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। जांच में अवैध संबंध की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी शिल्पी सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। फरार प्रेमी दीपक सिंह की तलाश के लिए SOG समेत चार टीमें बनाई गई हैं। SP ने कहा कि जल्द ही दीपक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक के भाई अजित सिंह की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

गांव में दहशत का माहौल

हत्या के बाद मदनपुर पनिहार गांव में मातम और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों में चर्चा है कि कैसे एक दोस्त ने ही दोस्त का घर उजाड़ दिया। पुलिस फरार आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 01:19 pm

Published on:

16 Feb 2026 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / पति के दोस्त के साथ पत्नी ने बनाया संबंध, खुलासा होते ही दोनों ने बनाया प्लान, सोते हुए काट डाला गला

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान: यूपी में तय समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव, भ्रम फैलाने वालों पर साधा निशाना

up panchayat election 2026 rajbhar claim
सुल्तानपुर

यूपी में खौफनाक वारदात, खेत में पॉलिथीन में मिला महिला का कटा पैर-हाथ, इलाके में हड़कंप

सुल्तानपुर

हैवानियत का शिकार हुआ लड़का, कहासुनी के बाद प्राइवेट पार्ट में भरी हवा

सुल्तानपुर में युवक के साथ हैवानियत
सुल्तानपुर

पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, शंकराचार्य विवाद पर ओपी राजभर का बड़ा बयान

ओम प्रकाश राजभर फोटो सोर्स फाइल फोटो पत्रिका
सुल्तानपुर

प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर बृजभूषण बोले- मुझे डर लगता हमारी हैसियत नहीं.. फिर दो लाइन में किया इशारा

बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.