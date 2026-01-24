प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर बृजभूषण बोले- मुझे डर लगता हमारी हैसियत नहीं.. फिर दो लाइन में किया इशारा

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी राय रखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ‘दो नाव की सवारी’ करते हैं। उनके अनुसार, चुनाव के समय वे खुद को हिंदू बताते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। इस तरह की राजनीति से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बृजभूषण सिंह ने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वह सत्य था। हालांकि उनकी भाषा थोड़ी संयमित हो सकती थी। माघ मेले में शंकराचार्य पर कथित पाबंदी के सवाल पर उन्होंने फिर दोहराया कि वे उस समय मौजूद नहीं थे, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है।