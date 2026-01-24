प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर बृजभूषण बोले- मुझे डर लगता हमारी हैसियत नहीं.. फिर दो लाइन में किया इशारा

बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। यह मामला अब संत-महात्माओं से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। इसी मुद्दे पर सुलतानपुर पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत की।
सुलतानपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर खुलकर बोलने से परहेज किया। जब मीडिया ने उनसे इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि उस समय वे वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी हैसियत नहीं है कि वे शंकराचार्य के मामले में कोई टिप्पणी करें।
मीडिया के लगातार सवालों से घिरे बृजभूषण सिंह ने कहा कि वे इस विषय पर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस मुद्दे पर बोलने से डरते हैं, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, “हां, हम बहुत डरते हैं।” इसके बाद उन्होंने दो पंक्तियों की शायरी सुनाई—
“किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है।
किसको कितनी फुर्सत है, लगे हुए सब अपने-अपने में।”
उन्होंने आगे कहा कि मूक रहने में ही भलाई है।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी राय रखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ‘दो नाव की सवारी’ करते हैं। उनके अनुसार, चुनाव के समय वे खुद को हिंदू बताते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। इस तरह की राजनीति से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बृजभूषण सिंह ने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वह सत्य था। हालांकि उनकी भाषा थोड़ी संयमित हो सकती थी। माघ मेले में शंकराचार्य पर कथित पाबंदी के सवाल पर उन्होंने फिर दोहराया कि वे उस समय मौजूद नहीं थे, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है।
अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह उनका विषय नहीं है। बल्कि विश्व हिंदू परिषद इस पर निर्णय लेगी। मिलावट के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। और वे अपना। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि नकली पनीर की शिकायत के बावजूद कथित तौर पर पैसे लेकर उसका उत्पादन जारी रहा। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यदि जनता मिलावटी सामान खरीदना बंद कर दे, तो वह अपने आप बिकना बंद हो जाएगा।
भविष्य की राजनीति पर बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने संकेत दिया कि वे सुलतानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और कहा कि उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश खुला मैदान है।
