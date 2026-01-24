पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, शंकराचार्य विवाद पर ओपी राजभर का बड़ा बयान

ओम प्रकाश राजभर फोटो सोर्स फाइल फोटो पत्रिका
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव, शंकराचार्य विवाद और कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुलतानपुर पहुंचे राजभर ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे। सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शनिवार को सुलतानपुर पहुंचे। यहां वह उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर शंकराचार्य विवाद और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर खुलकर अपनी बात रखी। ओपी राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। मतदाता सूची से जुड़ा एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का कार्य 6 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मतपत्रों की छपाई चल रही है। और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं है।
शंकराचार्य विवाद पर बोलते हुए राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘कालनेमि’ वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आशय यह था कि जैसे हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से कालनेमि ने रोकने की कोशिश की थी। वैसे ही आज कुछ लोग आस्था के साथ स्नान करने आने वालों के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। राजभर ने कहा कि शंकराचार्य को स्नान कर अपने घर लौट जाना चाहिए। पूजा-पाठ जैसे धार्मिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सरकार से टकराव करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिना अनुमति कहीं प्रवेश करने से कोई अप्रिय घटना होती है। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। माघ मेले में एक ओर लोग वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं। और दूसरी ओर उसी की मांग भी करते हैं। जो उचित नहीं है।
अनिल राजभर के विवादित बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि यह उनका निजी मत हो सकता है। लेकिन जनता का नहीं। उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ में उनकी सभा में हजारों लोग जुटे, जो जनता के समर्थन का प्रमाण है। वोट खरीदने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोई यह बताने वाला नहीं है। कि वोट बेचने की दुकान कहां लगती है।
कानून-व्यवस्था को लेकर राजभर ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में शांति का माहौल है। पहले की सरकारों में दंगे और कर्फ्यू आम थे। जबकि मौजूदा सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर कहीं कोई घटना होती भी है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और 24 से 48 घंटे में आरोपी जेल पहुंच जाता
