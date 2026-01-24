पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, शंकराचार्य विवाद पर ओपी राजभर का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शनिवार को सुलतानपुर पहुंचे। यहां वह उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर शंकराचार्य विवाद और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर खुलकर अपनी बात रखी। ओपी राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। मतदाता सूची से जुड़ा एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का कार्य 6 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मतपत्रों की छपाई चल रही है। और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं है।