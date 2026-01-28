हैवानियत का शिकार हुआ लड़का, कहासुनी के बाद प्राइवेट पार्ट में भरी हवा

सुल्तानपुर में युवक के साथ हैवानियत
Sultanpur Crime News: राजापुर में एक बेहद क्रूर और हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां मामूली कहासुनी में दबंगों ने एक युवक के साथ बहुत बर्बरता की। दबंगों ने उसके प्राइवेट पार्ट में प्रेशर मशीन से हवा भर दी, जिससे युवक की हालत बहुत गंभीर हो गई। अब वह लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना कब और कैसे हुई?
रविवार की देर शाम राजापुर में यह घटना हुई। युवक का नाम विजय कुमार मौर्या है, जो अयोध्या राम मौर्या का बेटा है। गांव के कुछ लोगों के साथ उसकी छोटी-मोटी बात-बात हो गई। इसी कहासुनी में तीन दबंगों ने पहले उसे जमकर मारा-पीटा। फिर उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट पकड़कर प्रेशर मशीन (एयर कंप्रेसर) का नोजल डाल दिया और हवा भर दी। इतनी ज्यादा हवा भरने से युवक का पेट फूल गया और दर्द असहनीय हो गया। वह बेहोश हो गया।
घटना के बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचा। परिवार ने तुरंत विजय को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHS) पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी तो बहुत गंभीर पाई। उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां भी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। अंत में डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। अभी युवक की जान खतरे में है और इलाज चल रहा है।
युवक के पिता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने इस आधार पर तीनों आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपितों के नाम हैं:-
सत्य प्रकाश कोरी उर्फ गांधी (राजापुर)
गुलाम आरिफ (बेलामोहन)
रिजवान (बेला पश्चिम)
पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष तरुण पटेल ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
