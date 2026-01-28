हैवानियत का शिकार हुआ लड़का, कहासुनी के बाद प्राइवेट पार्ट में भरी हवा

रविवार की देर शाम राजापुर में यह घटना हुई। युवक का नाम विजय कुमार मौर्या है, जो अयोध्या राम मौर्या का बेटा है। गांव के कुछ लोगों के साथ उसकी छोटी-मोटी बात-बात हो गई। इसी कहासुनी में तीन दबंगों ने पहले उसे जमकर मारा-पीटा। फिर उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट पकड़कर प्रेशर मशीन (एयर कंप्रेसर) का नोजल डाल दिया और हवा भर दी। इतनी ज्यादा हवा भरने से युवक का पेट फूल गया और दर्द असहनीय हो गया। वह बेहोश हो गया।