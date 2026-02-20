अमित शाह के अपमान पर राहुल गांधी का आज दर्ज होगा बयान, पहुंचे सुल्तानपुर कोर्ट

Amit Shah and Rahul Gandhi
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज, शुक्रवार 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सुल्तानपुर जिला कोर्ट (Sultanpur Court) में पहुंचे। कोर्ट में राहुल देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर दिए गए विवादित बयान के मामले में पेश हो रहे हैं। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए राहुल के बयान से संबंधित है, जिसमें भाजपा (BJP) नेता विजय मिश्रा (Vijay Mishra) ने शिकायत दर्ज की थी।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और फिर फिर भारी सुरक्षा के साथ सुल्तानपुर कोर्ट गए। कोर्ट ने उन्हें CrPC धारा 313 के तहत बयान के लिए व्यक्तिगत पेशी का आज अंतिम मौका दिया था। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, जिससे स्थिति न बिगड़े।
2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित को हत्या का आरोपी भी बताया। उसके बाद 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति की बात करती है, लेकिन अमित शाह हत्या के आरोपी हैं।
