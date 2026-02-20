अमित शाह के अपमान पर राहुल गांधी का आज दर्ज होगा बयान, पहुंचे सुल्तानपुर कोर्ट

2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित को हत्या का आरोपी भी बताया। उसके बाद 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति की बात करती है, लेकिन अमित शाह हत्या के आरोपी हैं।

