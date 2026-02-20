विदेशी मेहमानों के सामने नंगा नाच, राहुल के घर पर हुई प्लानिंग: AI समिट में कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर भड़की BJP

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'यह कांग्रेस पार्टी की गहरी निराशा और हक जताने की भावना को दिखाता है। मिस्टर राहुल गांधी, सिर्फ़ सरकार पर हमला करने के लिए भारत की ग्लोबल रेप्युटेशन को कमज़ोर कर रहे हैं, क्या यह आपका कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का तरीका है? जब भारत की तरक्की रोकने के लिए हाल के ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में गुमराह करने वाले दावे किए जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के सदस्यों ने एक मशहूर AI समिट में बिना शर्ट के मार्च करने का फैसला किया, ऐसा लगता है कि दुनिया के सामने 140 करोड़ भारतीयों की नेगेटिव इमेज बनाने के लिए। इस तरह के तरीके देश के लिए आगे की सोच की कमी को ही दिखाते हैं।'