मौसम ने फिर ली करवट, 21, 22 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में वर्षा की संभावना है। 21 से 24 फरवरी के बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।