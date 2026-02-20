मौसम ने फिर ली करवट, 21, 22 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (File Photo)
Heavy Rain Alert: देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कम दबाव के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में वर्षा की संभावना है। 21 से 24 फरवरी के बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।
इसके अलावा 22 फरवरी को उत्तराखंड, 23 फरवरी को विदर्भ, 23-24 फरवरी को छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।
अगले सात दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुरुआती दिनों में तापमान स्थिर रहेगा, बाद में हल्की गिरावट संभव है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 203 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कई स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता इसी श्रेणी में रही। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है।
