दिल्ली के इंडिया AI समिट 2026 से 25 किमी दूर AI स्टार्टअप्स की ‘गुफ़्तुगू’

इस मीट की आयोजक तृप्ति सोमानी बताती हैं कि हमारा उद्देश्य ये था कि इंडिया एआई समिट में आए एआई फाउंडर्स को ऐसा क्लोज मंच देना जहां वे आपस में लॉन्ग टर्म को लेकर एक दूसरे से जुड़ सके। गुफ़्तुगू कैफे के प्रमोटर और मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन विकास कुश शर्मा कहते हैं कि मैं स्टार्टअप कल्चर को बतौर इंवेस्टर प्रमोट करता हूं। ऐसे में गुफ़्तुगू के जरिए हम युवा एंट्रपिन्योर्स को हमेशा ही मंच देने के लिए तैयार रहते हैं। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर फील्ड में अप्लाई हो रहा है और यही अब फ्यूचर है तो इसकी बारिकियों पर चर्चा होने के लिए इस तरह इवेंट लगातार होने चाहिए।