क्या आपके फोन पर भी आया ये डरावना अलर्ट? सरकार की इमरजेंसी चेतावनी का असली मतलब जानिए

देशव्यापी लागू करने से पहले सेल ब्रॉडकास्ट (CB) सिस्टम की अलग-अलग क्षेत्रों में जांच की जा रही है ताकि इसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। परीक्षण के दौरान जिन मोबाइल फोन में CB टेस्ट चैनल सक्रिय हैं, उन पर हिंदी और अंग्रेजी में संदेश प्राप्त हो सकते हैं।