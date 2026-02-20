20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

क्या आपके फोन पर भी आया ये डरावना अलर्ट? सरकार की इमरजेंसी चेतावनी का असली मतलब जानिए

India Emergency Alert System Test: नोटिफिकेशन में लिखा था कि यह एक टेस्ट सेल ब्रॉडकास्ट संदेश है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की जांच करना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 20, 2026

Photo-AI

भारत ने गुरुवार, 20 फरवरी को आपदा से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए देशभर में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का एक और परीक्षण किया। इस दौरान कई इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन पर तेज बीप के साथ फ्लैश मैसेज दिखाई दिया।

सुबह करीब 11:58 बजे iPhone और Android यूजर्स को “Test Alert” नोटिफिकेशन मिला, जिसके साथ तेज चेतावनी ध्वनि भी सुनाई दी। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा दूरसंचार विभाग (DoT) के समन्वय से भेजा गया था।

नोटिफिकेशन में क्या लिखा है?

नोटिफिकेशन में लिखा था कि यह एक टेस्ट सेल ब्रॉडकास्ट संदेश है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की जांच करना है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि परीक्षण के दौरान यह संदेश कई बार मिल सकता है और लोगों को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

अलर्ट में DoT की उस प्रेस रिलीज़ का भी उल्लेख था, जो प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जिसमें पूरे परीक्षण की जानकारी दी गई है।

क्या है यह इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम?

पहले जारी किए गए टेस्ट संदेशों में इसे सैंपल टेस्ट मैसेज बताया गया था। यह पैन-इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसे NDMA लागू कर रहा है। इस सिस्टम के जरिए भूकंप, सुनामी, अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं के समय लोगों को तुरंत चेतावनी भेजी जा सकेगी।

देशभर में चल रहा परीक्षण

देशव्यापी लागू करने से पहले सेल ब्रॉडकास्ट (CB) सिस्टम की अलग-अलग क्षेत्रों में जांच की जा रही है ताकि इसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। परीक्षण के दौरान जिन मोबाइल फोन में CB टेस्ट चैनल सक्रिय हैं, उन पर हिंदी और अंग्रेजी में संदेश प्राप्त हो सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग मोबाइल टावर (Base Station Transceivers — BTS) की जांच के कारण एक ही यूजर को कई बार अलर्ट मिल सकता है।

PIB के मुताबिक, यह पूरी तरह से योजनाबद्ध राष्ट्रीय अभ्यास है, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम पूरी तरह लागू होने के बाद यह सभी मोबाइल फोन पर, कई भारतीय भाषाओं में, रियल-टाइम आपातकालीन चेतावनी भेजने में सक्षम होगा।

Published on:

20 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / National News / क्या आपके फोन पर भी आया ये डरावना अलर्ट? सरकार की इमरजेंसी चेतावनी का असली मतलब जानिए

