एग्जाम में मोबाइल से नकल कर रहा था छात्र, टीचर ने रोका तो भरी क्लास में कॉलर पकड़कर पीटा, वीडियो वायरल

कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र के अभिभावकों को सूचित किया है। प्रारंभिक स्तर पर छात्र को आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अब तक कॉलेज प्रबंधन या पीड़ित प्रोफेसर की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि यदि लिखित शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक में शिक्षकों पर हमले के कई मामले सामने आ चुके है। अक्टूबर 2025 में चिक्कमगलुरु में एक महिला स्कूल शिक्षिका के साथ घर लौटते समय कथित रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज हुआ था। वहीं सितंबर 2025 में कोलार जिले के मलूर तालुक में एक सरकारी स्कूल शिक्षिका से अभिभावक द्वारा कथित धक्का मुक्की की घटना ने भी चिंता बढ़ाई थी।