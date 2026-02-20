अब ढाका से दिल्ली दूर नहीं! भारत-बांग्लादेश वीजा सर्विस शुरू, जानें किन कैटेगरी के लिए मिलेगी एंट्री

करीब दो महीने पहले, दिसंबर 2025 में राजनीतिक तनाव के चलते ये सेवाएं बंद कर दी गई थीं। तनाव की वजह थी भारत-विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या, उसके बाद हुए बड़े विरोध प्रदर्शन, हिंदुओं पर हमले और लिंचिंग की घटनाएं। इन सबके कारण कूटनीतिक संबंध खराब हो गए थे। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान स्थिति और बिगड़ी, लेकिन अब तारिक रहमान (बीएनपी नेता) के नेतृत्व में नई सरकार ने रिश्ते सुधारने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया।