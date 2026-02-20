PM मोदी के दोस्त बने ट्रंप के ‘दुश्मन’, अब भारत-अमेरिका के रिश्ते में आ सकता है नया मोड़

भारत में ब्राजील के राजदूत ने कहा- राष्ट्रपति लूला अब तक के सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं, जिसमें 11 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 300 से ज्यादा बिजनेसमैन हैं। यह ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जा रहा है।