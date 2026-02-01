बांग्लादेश के नए PM रहमान से लोकसभा स्पीकर बिरला की क्या हुई थी बात? भारत के विदेश मंत्रालय ने दी नई जानकारी

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। (फोटो- IANS)
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच ढाका में क्या बात हुई थी। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलकर सबकुछ बता दिया है।
भारत ने शुक्रवार को दोहराया कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा- आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई दी थी।
उन्होंने आगे कहा- 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वहां, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का एक पत्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सौंपा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा- स्पीकर बिरला ने बांग्लादेश के PM के साथ बाइलेटरल मीटिंग भी की। दोनों देशों के बीच अच्छे और ऐतिहासिक रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए हम बांग्लादेश के साथ अपने कई तरह के बाइलेटरल रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं।
जायसवाल ने कहा- हम बांग्लादेश में नई सरकार के साथ बातचीत करने और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। वीजा के मुद्दे पर, हमने अपने बाइलेटरल रिश्ते बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। वहां हमारी नई सरकार अभी-अभी आई है, हमारे रिश्तों के सभी पहलुओं पर उनके साथ चर्चा की जाएगी।
बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की थी।
बैठक के बाद बिरला ने एक्स पर कहा- आज ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर खुशी हुई। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाला देश बनाने की बांग्लादेश की कोशिशों का समर्थन करने के लिए तैयार है।
बैठक के दौरान, बिरला ने रहमान को पद संभालने पर शुभकामनाएं दीं और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई।
