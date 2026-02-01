20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नाइजीरिया में भयंकर खूनखराबा और खनन दुर्घटना से मचा हाहाकर: 33 लोगों की दर्दनाक मौत

Nigeria Bandits Attack: नाइजीरिया के केbbi राज्य में संदिग्ध लकुरावा आतंकियों ने हमला कर 33 लोगों की जान ले ली। मवेशी चोरी के इरादे से हुआ हमला, सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 20, 2026

Crime News

हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Nigeria Kebbi Attack : नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। केब्बी राज्य के अरेवा लोकल गवर्नमेंट एरिया के बुई जिले में संदिग्ध लकुरावा हमलावरों ने हमला (Nigeria Bandits) किया, जिसमें कम से कम 33 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार को हुई, जब हथियारबंद हमलावर मवेशी चुराने के इरादे से इलाके में घुसे। हमलावरों ने पड़ोसी सोकोतो राज्य के गुडू इलाके से सीमा पार कर के हमला (Nigeria Kebbi Attack ) किया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस संघर्ष में 33 लोग जान गंवा बैठे। पुलिस प्रवक्ता बशीर उस्मान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लकुरावा ग्रुप (Lakurawa Militants) का हाथ होने का संकेत मिला है। यह ग्रुप उत्तर नाइजीरिया में सक्रिय है और अक्सर मवेशी चोरी व हिंसा में शामिल रहता है।

सुरक्षा बलों ने इलाके में गश्त बढ़ाई

हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस, सेना और अन्य एजेंसियां अतिरिक्त जवानों और संसाधनों के साथ तैनात की गई हैं। मकसद है कि सामान्य स्थिति बहाल हो और आगे कोई हमला न हो। स्थानीय समुदायों में डर का माहौल है, क्योंकि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में आम हो गई हैं।

राज्य में एक खतरनाक खनन दुर्घटना

इसी बीच, मध्य नाइजीरिया के प्लेटो राज्य में एक खतरनाक खनन दुर्घटना हुई। जुराक समुदाय में सॉलिड माइनिंग कंपनी के लीड माइन साइट पर बुधवार को विस्फोट जैसी घटना में कम से कम 38 लोग मारे गए और 25 घायल हुए। मंत्री देले अलाके ने जांच के आदेश दिए हैं। साइट को सील कर दिया गया है।

गांव वालों को पिट में खनन की अनुमति दी गई थी

प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव वालों को पिट में खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का रिसाव हुआ। लोग गैस के बारे में अनजान थे और खनन करते समय सांस के जरिए जहरीली गैस अंदर चली गई। इससे कई लोगों की मौत हो गई। विशेषज्ञों ने कार्बन मोनोऑक्साइड को मुख्य कारण बताया है। सरकार ने जांच टीम भेजी है, जिसमें माइनिंग, पर्यावरण और आर्टिसनल कोऑपरेटिव्स के एक्सपर्ट शामिल हैं। कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये घटनाएं नाइजीरिया में सुरक्षा और खनन सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां दिखाती हैं। (इनपुट: IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

police

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

20 Feb 2026 07:49 pm

Published on:

20 Feb 2026 07:47 pm

Hindi News / World / नाइजीरिया में भयंकर खूनखराबा और खनन दुर्घटना से मचा हाहाकर: 33 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश के नए PM रहमान से लोकसभा स्पीकर बिरला की क्या हुई थी बात? भारत के विदेश मंत्रालय ने दी नई जानकारी

विदेश

China News: जश्न के माहौल में पसरा मातम, हाईवे पर फंसी गाड़ियों में जलकर 12 की मौत

Hubei Highway Fire
विदेश

PM मोदी के दोस्त बने ट्रंप के ‘दुश्मन’, अब भारत-अमेरिका के रिश्ते में आ सकता है नया मोड़

pm modi and donald trump
विदेश

अब ढाका से दिल्ली दूर नहीं! भारत-बांग्लादेश वीजा सर्विस शुरू, जानें किन कैटेगरी के लिए मिलेगी एंट्री

Tarique Rahman
विदेश

भारत की एक-एक चाल पर ट्रंप की पैनी नजर! अमेरिकी राजदूत ने इंडिया और रूसी तेल को लेकर दिया बड़ा बयान

Donald Trump and Ambassador Sergio Gor
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.