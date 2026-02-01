नाइजीरिया में भयंकर खूनखराबा और खनन दुर्घटना से मचा हाहाकर: 33 लोगों की दर्दनाक मौत

Nigeria Kebbi Attack : नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। केब्बी राज्य के अरेवा लोकल गवर्नमेंट एरिया के बुई जिले में संदिग्ध लकुरावा हमलावरों ने हमला (Nigeria Bandits) किया, जिसमें कम से कम 33 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार को हुई, जब हथियारबंद हमलावर मवेशी चुराने के इरादे से इलाके में घुसे। हमलावरों ने पड़ोसी सोकोतो राज्य के गुडू इलाके से सीमा पार कर के हमला (Nigeria Kebbi Attack ) किया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस संघर्ष में 33 लोग जान गंवा बैठे। पुलिस प्रवक्ता बशीर उस्मान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लकुरावा ग्रुप (Lakurawa Militants) का हाथ होने का संकेत मिला है। यह ग्रुप उत्तर नाइजीरिया में सक्रिय है और अक्सर मवेशी चोरी व हिंसा में शामिल रहता है।