‘मुझे इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा…’, पप्पू यादव ने जज से लगाई सुरक्षा की गुहार

पप्पू यादव को गर्दनीबाग थाने से जुड़े केस में तो राहत मिल गई है, लेकिन बुद्धा कॉलोनी और थाने से जुड़े दो अलग-अलग केस में उन्हें अभी राहत नहीं मिली है। इन केस में अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। तब तक उन्हें पटना की बेउर जेल में ही रहना होगा। बुद्धा कॉलोनी मामले में आरोप है कि उनके समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के समय विरोध किया और सरकारी काम में रुकावट डाली। वहीं कोतवाली थाने का मामला कुछ वर्ष पहले सड़क जाम और प्रदर्शन से जुड़ा बताया जा रहा है।