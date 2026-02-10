DGP को रोज भेजता हूं प्रोग्राम, फिर फरार कैसे? पप्पू यादव का पटना SSP को पत्र

पटना पुलिस ने कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद पप्पू यादव को उनके पटना स्थित आवास से 06 फरवरी की देर रात गिरफ्तार कर लिया। 31 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव का कहना था कि कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पटना आया हूं, मेरे पटना पहुंचते ही पुलिस आई और मुझे से कहा कि आप पर वारंट है। चलिए मेरे साथ। पप्पू यादव ने पटना पुलिस के सादे लिबास में आए कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ जाने से इन्कार करने पर बवाल शुरू हो गया था। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे आशंका है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई है।' इसके बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ था।