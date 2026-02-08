NEET छात्रा की संदिग्ध मौत: शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लड़की की ‘सप्लाई’ से लेकर BJP नेता के बेटे तक पप्पू यादव ने उठाए थे ये 5 सवाल

पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रेप के बाद मौत मामले पर आज (रविवार) दिल्ली में के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन होगा। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को जहानाबाद से बड़ी संख्या में लोग प्राइवे वाहनों से दिल्ली रवाना हुए। बिहार पुलिस दिल्ली जाने से नहीं रोके इसको लेकर गोपनीय तरीके से मृतका के माता-पिता सहित बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले पीड़िता के परिवार पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि जो लोग मेरी बेटी को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है। दरअसल, पप्पू यादव पटना में NEET छात्रा के रेप के बाद हत्या मामले पर सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए थे। उन्होंने अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों के कथित ऑडियो क्लिप भी जारी किए थे, जिनमें इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे।