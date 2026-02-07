Video: ‘चींटी भी नहीं पकड़ पाते…’ सांसद का सम्राट चौधरी पर तीखा वार के बाद पहुंची पुलिस, पप्पू यादव गिरफ्तार

Pappu Yadav News: "सम्राट बाबू बाढ़ के एक पूर्व विधायक के लड़के का सेक्स स्कैंडल सामने आया था, क्या आप गिरफ्तार कर लिए? रुपेश के मर्डर में आपने न्याय कर दिया? अगर है हिम्मत तो न्याय कर दीजिए। सम्राट बाबू से एक आग्रह और करेंगे... एक धनंजय सिंह का बेटा है... सीनियर एसपी पर गोली चलाई थी, उसको गिरफ्तार कर लीजिए… तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया… एक चींटी तो आपसे पकड़ाता नहीं है।" पप्पू यादव के इस बयान के कुछ ही देर के बाद सम्राट चौधरी की पुलिस शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) की रात में पप्पू यादव को एक पुराने मामले में गिरफ्तार करने उनके पटना स्थित आवास पर पहुंची। काफी विवाद के बाद पटना पुलिस उनको अपने साथ लेकर गई।