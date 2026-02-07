टेनिस कोर्ट से शुरू हुई पप्पू यादव की एकतरफा प्रेम कहानी, फोटो देख रंजीत बोली थी लड़का कितना मोटा है

‘बिहाइंड बार्स: प्रिजन टेल्स ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस’ के अनुसार जेल में बंद पप्पू यादव को जेल में भी खास सुविधाएं मिली हुई थीं। वो आस- पास के मैदान में खेलने जा सकते थे और जेल सुपरिटेंडेंट के फोन का उपयोग अपने लोगों से बात करने के लिए कर सकते थे। विक्की की बहन रंजीत की तस्वीर देखने के बाद पप्पू यादव जेलर के फोन से रंजीत के घर अक्सर फोन किया करते थे। फोन पर पहले तो सिर्फ आवाज सुनने के लिए ब्लैंक कॉल करते, फिर रंजीत से इधर-उधर की बातें करना भी शुरू कर दीं थी। बिहाइंड बार्स: प्रिजन टेल्स ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस’ के अनुसार रंजीत रंजन को पप्पू यादव ने सबसे पहले पटना क्लब में देखा था। पटना क्लब में पप्पू यादव को एक स्पोर्ट्स इवेंट में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। रंजीत ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया था। पप्पू ने जब पहली बार 17 साल की रंजीत को टेनिस खेलते देखा तो वहीं अपना दिल हार बैठे थे।